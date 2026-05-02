Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il West Ham fa muro per la cessione di Summerville

La Roma è pronta a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Gasperini esige degli esterni capaci di mettere al servizio della squadra gol, assist e capacità di dribbling. Uno dei nomi monitorati è quello di Crysencio Summerville di proprietà del West Ham. L'olandese classe 2001 è un nome che piace da tempo a Gasperini e la sua situazione in uscita potrebbe svilupparsi in caso di retrocessione in Championship del West Ham.

Come riferito, però, dal sito inglese Summerville è un punto fermo degli Hammers e in caso di salvezza, il club non vorrebbe privare il tecnico Nuno Espirito Santo di uno dei pezzi pregiati della rosa. Inoltre, è stato rivelato come nell'ultima sessione invernale di calciomercato molte squadre si sono interessate all'esterno di attacco: Everton, Aston Villa e Tottenham in Inghilterra, ma anche Milan e Marsiglia.

(teamtalk.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE





