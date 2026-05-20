Clicky

Calciomercato Roma: i giallorossi e l'Atalanta seguono Léo Scienza. Sull'attaccante anche club di Premier League

20/05/2026 alle 15:40.
leo-scienza-calciomercato-roma

La Roma è pronta a regalare a Gian Piero Gasperini degli acquisti importanti nel reparto offensivo. Uno dei nomi seguiti dai giallorossi è quello di Léo Scienza, 27enne in forza al Southampton. Scienza, attaccante proveniente dal Lussemburgo, ma nato in Brasile, si è messo in mostra in questa stagione in Championship, la seconda divisione inglese, mettendo a referto 10 reti e 10 assist.

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, diversi club monitorano il calciatore, che ha un contratto fino al 2029 con il Southampton. Alcuni club di Premier League come Aston Villa, Everton e Tottenham seguono l'attaccante. In Italia, oltre alla Roma, c'è anche l'Atalanta su Léo Scienza. Ma non solo, perché anche Flamengo e Palmeiras sono sulle tracce del calciatore.