Calciomercato Roma: i giallorossi e l'Atalanta seguono Léo Scienza. Sull'attaccante anche club di Premier League

La Roma è pronta a regalare a Gian Piero Gasperini degli acquisti importanti nel reparto offensivo. Uno dei nomi seguiti dai giallorossi è quello di Léo Scienza, 27enne in forza al Southampton. Scienza, attaccante proveniente dal Lussemburgo, ma nato in Brasile, si è messo in mostra in questa stagione in Championship, la seconda divisione inglese, mettendo a referto 10 reti e 10 assist.

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, diversi club monitorano il calciatore, che ha un contratto fino al 2029 con il Southampton. Alcuni club di Premier League come Aston Villa, Everton e Tottenham seguono l'attaccante. In Italia, oltre alla Roma, c'è anche l'Atalanta su Léo Scienza. Ma non solo, perché anche Flamengo e Palmeiras sono sulle tracce del calciatore.

EXCL: Leo Scienza transfer saga takes major turn.?



❌Southampton’s expulsion from the play-off final amid the Spygate scandal has huge ramifications.?



Interest is building from Premier League, Serie A and Brazil. @Ekremkonur & @Sportsboomcom https://t.co/oi9Fbytzp2 https://t.co/67furQrRFy — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 20, 2026



