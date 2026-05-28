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Calciomercato Roma, dalla Francia: Greenwood costretto a lasciare il Marsiglia a causa dei debiti del club. Il giocatore vorrebbe restare

28/05/2026 alle 12:29.
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Il calciomercato è già nel vivo e uno dei nomi accostati alla Roma è quello di Mason Greenwood del Marsiglia. Il giocatore, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa francese JDD, è sempre più lontano dall'OM. La situazione economica del club transalpino infatti renderebbe il trasferimento inevitabile. Il giocatore sarebbe "rammaricato" della situazione perché, in sintonia con la famiglia, vorrebbe rimanere in Francia. Di Greenwood si palava già lo scorso anno, un nome accostato con una certa insistenza a Trigoria.