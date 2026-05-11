Calciomercato Roma, dalla Francia: Abline nel mirino dei giallorossi

C'è anche la Roma sulla tracce di Matthis Abline. Secondo quanto riferito dalla testata giornalista francese, infatti, anche i giallorossi sarebbero interessati all'acquisto dell'attaccante francese classe 2003, oggi in forza al Nantes. In stagione ha collezionato 8 gol e 7 assist e ha il contratto in scadenza nel 2028. Non solo la Roma su Abline, però: sul francese ci sono anche Paris FC, Marsiglia e Crystal Palace. Il Nantes, il prossimo anno protagonista in Ligue 2, ha già rispedito al mittente una proposta di 15 milioni di euro da parte del Monaco.

(footmercato.net)