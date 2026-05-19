Calciomercato Roma, dal Portogallo: Sporting Lisbona vicino a chiudere per Doumbia. Club di Premier League provano il sorpasso

Sembra essere sfumato definitivamente un possibile approdo alla Roma di Issa Doumbia, centrocampista di proprietà del Venezia protagonista di un'ottima stagione in Serie B. Nelle scorse settimane si è registrato l'interesse nei confronti del calciatore dei più importanti club di Serie A, tra cui Roma, Milan, Inter e Atalanta.

Doumbia, però, è molto vicino a trasferirsi allo Sporting Lisbona. Il club portoghese è in netto vantaggio ed è pronto a chiudere l'accordo con il Venezia per un affare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Come riportato, però, anche alcuni club di Premier League, tra cui il Newcastle stanno tentando il sorpasso.

(ojogo.pt)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE