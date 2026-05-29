Calciomercato Roma, dal Portogallo: piace William Gomes. Altri 4 top club interessati, ma il Porto apre alla cessione solo in caso di offerta irrinunciabile

La Roma vuole accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini e il principale obiettivo della sessione estiva di calciomercato è acquistare due attaccanti esterni. Nel taccuino del club giallorosso sarebbe presente un nuovo nome e, come confermato dal portale portoghese, si tratta di William Gomes del Porto. La società lusitana è disposta a far partire l'ala classe 2006 soltanto per una cifra molto elevata oppure in caso di pagamento della clausola rescissoria da 80 milioni di euro (il 20% andrebbe al San Paolo) e sulle tracce del brasiliano ci sono Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal, Newcastle e Roma.

(abola.pt)