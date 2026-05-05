Calciomercato Roma, dal Portogallo: per Doumbia avanza il Benfica di Mourinho

Come noto da settimane la Roma guarda interessata al centrocampista classe 2003 Issa Doumbia. Il calciatore, di proprietà del Venezia, è stato uno dei grandi protagonisti in questa stagione nel campionato di Serie B, in cui ha ottenuto la promozione in Serie A con i Lagunari. Doumbia ha messo a referto 9 reti e 6 assist in questa stagione. Numeri che, inevitabilmente, hanno portato diversi club ad interessarsi.

L'ivoriano, infatti non piace solamente ai giallorossi e in estate si potrebbe creare una vera e propria asta. Oltre all'interessamento concreto da parte del Besiktas, anche Benfica, Sporting Lisbona, Brugge, Celtic, Espanyol e Southampton, stanno sondando la pista. In Italia il calciatore piace anche a Milan, Monza, Inter e Atalanta. Ma è soprattutto il Benfica di Josè Mourinho, il club che sembra aver mosso già i primi passi. Infatti, sembrano esserci stati dei contatti tra le parti. Il costo del cartellino, con molta probabilità, supererà i 15 milioni di euro.

(abola.pt)

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