Calciomercato Roma: tentativo Juventus per Pellegrini, ma il sette vuole restare. Settimana l'incontro con la Roma

La Juventus ha avviato i primi contatti con l'entourage di Lorenzo Pellegrini per valutare un acquisto a parametro zero in vista della prossima stagione. Il centrocampista classe 1996 vedrà scadere il proprio contratto con la Roma il prossimo 30 giugno, situazione che lo rende uno dei profili più appetibili tra gli svincolati.

Nonostante il forte inserimento del club bianconero, la priorità di Pellegrini resta la permanenza nella Capitale. L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini è rimasto colpito positivamente dalle prestazioni del centrocampista e ne ha richiesto esplicitamente la conferma alla dirigenza. Dal canto suo, lo stesso Pellegrini apprezza i metodi di lavoro dell'ex tecnico dell'Atalanta. Per la prossima settimana è stato programmato un vertice tra la Roma e gli agenti del giocatore per tentare di raggiungere l'accordo definitivo sul rinnovo del contratto.

(calciomercato.it)