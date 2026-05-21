Calciomercato Roma: conferme sull'offerta ufficiale inviata a Dybala. Proposto il rinnovo di un anno

Paulo Dybala sembra davvero a un passo dal rinnovo e - come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp - arrivano conferme sull'offerta ufficiale inviata dalla Roma per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno. Il club giallorosso ha messo sul tavolo una proposta annuale con uno stipendio ridotto rispetto agli 8 milioni di euro più uno di bonus percepiti in questa stagione. La società capitolina sta spingendo per anticipare il Boca Juniors, che non ha ancora affondato il colpo per questioni economiche. Al momento il numero 21 è totalmente concentrato su Hellas Verona-Roma e la possibilità di entrare in Champions League, ma dalla prossima settimana si tratterà per arrivare alla decisione finale.