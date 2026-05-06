Calciomercato Roma: colloquio di Gasperini con El Shaarawy per il rinnovo del contratto

In casa Roma il tema dei calciatori in scadenza è una questione che non si può più rinviare. Il tecnico Gian Piero Gasperini vorrebbe mantenere lo zoccolo duro del gruppo e non si oppone, anzi preferirebbe, i rinnovi di contratto di Dybala, Pellegrini e Celik. Ma non solo, perché l'allenatore ex Atalanta starebbe lavorando in prima persona anche per la permanenza di Stephan El Shaarawy.

Il numero 92 in questa stagione ha trovato poco spazio, ma l'allenatore vorrebbe anche il suo rinnovo. Proprio Gasperini, come si legge sul quotidiano, avrebbe avuto un colloquio con il calciatore la scorsa settimana. La volontà, come detto, sarebbe quella di rinnovare il contratto. Anche El Shaarawy, quindi, potrebbe restare nella Capitale.

(corsera)