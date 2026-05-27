Calciomercato Roma, cambi in attacco: ipotesi prestito per Robinio Vaz, si lavora alla cessione di Dovbyk

La Roma si appresta a varare una profonda rivoluzione nel proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il giornalista Angelo Mangiante ha fatto il punto sulle strategie del club giallorosso per l'attacco. Il primo nome in uscita è quello di Robinio Vaz, che potrebbe essere ceduto in prestito. L'attaccante francese non ha convinto Gian Piero Gasperini sotto il profilo dell'applicazione e dell'impegno durante le sessioni di allenamento a Trigoria. Destino analogo per Artem Dovbyk: il centravanti ucraino non rientra nei piani tattici dell'allenatore e la società cercherà in tutti i modi di trovare una sistemazione per concretizzare la cessione definitiva.

Con le probabili partenze dei due giocatori, la Roma si muoverà sul mercato per individuare un innesto di spessore. L'obiettivo della dirigenza è acquistare un attaccante di alto livello in grado di alternarsi con Donyell Malen, garantendo la stessa efficacia offensiva senza far rimpiangere il titolare olandese.

(Manà Manà Sport)

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