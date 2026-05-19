Calciomercato Roma: anche Inter e Napoli interessate a Ndoye. Il Nottingham Forest non apre al prestito

Possibile ritorno in Serie A per Dan Ndoye dopo l'esperienza in Inghilterra al Nottingham Forest. Il rendimento dell'esterno svizzero nel campionato italiano con la maglia del Bologna è stato senza dubbio di alto livello e in Premier League non è riuscito ad esprimersi allo stesso modo. Solamente due gol e due assist complessivi e prestazioni poco convincenti. Già nei scorsi giorni Ndoye è stato accostato alla Roma in vista della prossima sessione di calciomercato, ma anche Inter e Napoli osservano la situazione.

Come riferito dal sito, però, il Nottingham Forest non apre a una possibile cessione in prestito e valuta solo un trasferimento a titolo definitivo. Il club inglese spara alto e chiede una cifra intorno ai 42 milioni di euro.

(calciomercato.it)

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