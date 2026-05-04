Calciomercato Roma: Alajbegovic apre al trasferimento nella Capitale. Giallorossi al lavoro su questa pista a prescindere da chi sarà il ds

LaRoma punta fortemente su Alajbegovic. L'esterno bosniaco è un nome che da settimane è finito nell'orbita dei giallorossi in vista della prossima sessione di calciomercato. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma sta lavorando fortemente su questa pista a prescindere da chi sarà il prossimo direttore sportivo e il calciatore ha già espresso il suo gradimento per un possibile trasferimento nella Capitale. Inoltre, il club ha incontrato il papà e procuratore del calciatore e Pjanic, intermediario della trattativa.

(Sky Sport)