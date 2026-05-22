Caccia al ds: previsti tra oggi e domani contatti con due candidati. E nel contratto di Paratici spunta la clausola Champions

La Roma è alla ricerca del sostituto di Frederic Massara e sta sondando diversi profili per il ruolo di direttore sportivo. Nella lista c'è anche il nome di Fabio Paratici della Fiorentina e, come rivelato dalla trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, nel suo contratto è presente una clausola unilaterale che permetterebbe all'ex dirigente della Juventus di liberarsi nel caso in cui arrivasse la proposta di un club qualificato alla prossima edizione della Champions League. La partita contro l'Hellas Verona, quindi, diventa ancora più decisiva per il futuro della società giallorossa e l'eventuale pass per la massima competizione europea potrebbe indirizzare anche la scelta del nuovo ds.

Restano in corsa Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta e particolarmente stimato da Gian Piero Gasperini, e Sean Sogliano dell'Hellas Verona, al momento leggermente più defilato. Quest'ultimo ha ricevuto anche la proposta del rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029, ma il dirigente ha messo in standby l'offerta.

(Tele Radio Stereo)

Come rivelato dal giornalista Matteo De Santis durante la trasmissione dell'emittente radiofonica, tra oggi e domani la Roma avrà dei contatti con due candidati. La prossima settimana sarà decisiva e non è da escludere che il nuovo direttore sportivo arrivi proprio in quei giorni, anche senza l'annuncio ufficiale.

(Radio Manà Manà Sport Roma)