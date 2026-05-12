Caccia al ds: si raffredda la pista Manna. Il Napoli non accetta indennizzi (VIDEO)

La Roma si muove per cercare un nuovo direttore sportivo. L'obiettivo principale dei giallorossi porta al nome di Giovanni Manna. I Friedkin hanno individuato nell'attuale dirigente del Napoli il candidato ideale, ma questa pista si sta lentamente raffreddando. Come riferito da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Napoli non è disposto a rinunciare a Manna con il presidente De Laurentiis che con decisione sembra aver respinto ogni offerta. Il club partenopeo non prenderà in considerazione nemmeno eventuali indennizzi.





