Caccia al ds: nei prossimi giorni previsto un dialogo conoscitivo con Giaretta

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Il nome di Giovanni Manna che resta l'obiettivo principale, ma liberarlo dal Napoli resta un'operazione complessa. Il club giallorosso, inevitabilmente, si guarda intorno e monitora anche altri profili. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento nei confronti di Cristiano Giaretta, ex dirigente dell'Udinese, oggi al Pafos. Come riportato da Alfredo Pedullà, la Roma avrà nei prossimi giorni un dialogo conoscitivo con Giaretta per cercare di approfondire la sua candidatura.

La #Roma avrà nei prossimi giorni un dialogo conoscitivo anche con Cristiano #Giaretta, direttore sportivo ex #Udinese e oggi al #Pafos — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 10, 2026



