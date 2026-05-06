Caccia al ds, Manna il nome caldo: primo contatto con i Friedkin. Si ragiona sull'indennizzo da pagare al Napoli. Nessun contatto con D'Amico

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo in vista della nuova stagione e il nome più caldo per sostituire Frederic Massara sembra essere Giovanni Manna del Napoli. Come rivelato dal giornalista Matteo De Santis nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, si registra un primo contatto tra il dirigente del club campano e la proprietà giallorossa: l'incontro è stato positivo e costruttivo e le parti si sono lasciate con una buona impressione. Ora si sta valutando se trattare con il presidente Aurelio De Laurentiis e pagare un indennizzo per liberare Manna, il quale è l'obiettivo principale.

(Radio Manà Manà Sport Roma)

Tra i nomi circolati per il direttore sportivo c'è anche quello D'Amico. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiente nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, però, l'attuale ds dell'Atalanta non ha mai ricevuto chiamate dalla Roma.

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