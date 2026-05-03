Bayer Leverkusen-Lipsia: presente uno scout della Roma alla BayArena. Ai giallorossi piace Nusa (FOTO)

La Roma sta iniziando a programmare il futuro e anche la rosa subirà diversi cambiamenti soprattutto nel reparto offensivo. Tra i tanti nomi seguiti per rinforzare l'attacco c'è Antonio Nusa, ala classe 2005 in forza al Lipsia. Come rivelato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, un osservatore della società giallorossa era presente alla BayArena per assistere alla sfida tra il Bayer Leverkusen e il Lipsia: la gara è terminata 4-1 per le Aspirine con tripletta di Patrik Schick e Nusa è stato sostituito all'intervallo. Resta da capire se lo scout dei capitolini fosse lì soltanto per il ventunenne norvegese, ma Gian Piero Gasperini lo considera il profilo ideale per il ruolo di ala sinistra . Inoltre in tribuna erano presenti anche gli osservatori di Atletico Madrid e Fenerbahce.

? Fenerbahçe gözlemcileri, dün oynanan Bayer Leverkusen-Leipzig maçında 3 ismi izledi. pic.twitter.com/BYuifLr5UL — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 3, 2026



