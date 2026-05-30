Alajbegovic: "La Serie A mi piace molto e mi sento pronto. La Roma è una squadra top"

Il classe 2007 bosniaco Kerim Alajbegovic è un profilo che ormai da settimane viene accostato alla Roma. Il talento di proprietà del Bayer Leverkusen è pronto a disputare il Mondiale con la sua Bosnia che a marzo eliminò l'Italia. In un'intervista l'esterno offensivo ha parlato di un suo possibile futuro trasferimento in Serie A: "La Serie A è un grande campionato, mi piace. Ci sono tante squadre forti, vediamo cosa succederà. Inter, Napoli, Juventus, Roma... sono squadre top. Mi sento pronto per un top club in Serie A, o in un altro campionato. Vediamo cosa succederà".

(spormediaset.it)

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