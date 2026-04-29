Roma a caccia del nuovo ds: D'Amico primo nome, anche Manna in pole. Giuntoli verso il Marsiglia

La Roma sembra intenzionata a separarsi da Frederic Massara al termine della stagione ed è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo da affiancare all'allenatore Gian Piero Gasperini. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il gradimento più alto è per Tony D'Amico dell'Atalanta (con cui il tecnico ha già lavorato) e in seconda fila c'è Giovanni Manna del Napoli. Sfuma Cristiano Giuntoli, il quale è destinato all'estero (probabilmente in direzione Marsiglia), mentre resta sullo sfondo la pista che porta a Fabio Paratici della Fiorentina.

(Leggo)