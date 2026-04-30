Nuovo ds: spunta anche il nome di Nani dell'Udinese

Dopo l'addio di Claudio Ranieri e il probabile addio di Frederic Massara, la caccia al nuovo direttore sportivo della Roma è già iniziata. Oltre ai nomi già girati dei vari Giuntoli, Manna, D'Amico e Sogliano, alla corsa si è aggiunto anche Gianluca Nani. Dirigente con moltissima esperienza, dal 2024 è il direttore sportivo dell'Udinese della famiglia Pozzo. Nel corso della sua carriera è stato capace di valorizzare al meglio talenti del calibro di Pirlo, Toni ed Hamsik e anche in Friuli sta facendo molto bene. Tra le sue ultime intuizioni c'è sicuramente l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Come riportato da Tuttomercatoweb, ora Nani potrebbe essere un candidato plausibile anche per il posto che Massara dovrebbe lasciare vacante alla Roma.

(tuttomercatoweb.com)