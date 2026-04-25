Gasperini sull'acquisto di Robinio Vaz: "Dovrebbe fare due anni di Serie B"

Nella Roma è pronta la rivoluzione. Terminato il rapporto con Claudio Ranieri, la proprietà ha preso una scelta netta: proseguire con Gian Piero Gasperini, ribadendogli la fiducia anche all'interno di un comunicato freddo e cinico dedicato all'addio dell'ormai ex Senior Advisor. Uno dei punti di rottura è stato sicuramente il mercato. A gennaio la Roma, oltre a Malen, ha puntato su profili giovani ed emergenti, con pochissime presenze tra i professionisti in carriera.

Come riporta il quotidiano, Gasperini sembra aver bocciato anche l'acquisto di Robinio Vaz, che oltre a due buoni spezzoni contro Bologna e Lecce (con un gol messo a referto), si è visto pochissimo. Il tecnico ex Atalanta avrebbe commentato così l'acquisto dell'attaccante francese classe 2007: "Dovrebbe fare due anni di Serie B"

(La Repubblica)