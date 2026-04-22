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Calciomercato Roma, Shomurudov è dell'Istanbul Basaksehir a titolo definitivo: affare da 5,8 milioni di euro complessivi

22/04/2026 alle 11:43.
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Eldor Shomurodov è ufficialmente un calciatore dell'Istanbul Basaksehir. L'attaccante uzbeko si è trasferito in prestito la scorsa estate e ora, è di proprietà del club turco a titolo definitivo. L'Istanbul Basaksehir aritmeticamente non può più retrocedere e per questo è scattata la clausola. Come riporta Filippo Biafora l'opzione obbligatoria d'acquisto è di 2,8 milioni di euro che si aggiungono ai 3 milioni versati per il prestito. La Roma, inoltre, mantiene il 10% sulla rivendita.