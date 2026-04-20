Calciomercato Roma, Paredes continua a chiamare Dybala: "Ha molta voglia di venire al Boca"

Leandro Paredes, capitano del Boca Juniors, è tornato a parlare del possibile trasferimento di Paulo Dybala in Argentina. Durante una diretta streaming con Davoo Xeneize, l'ex centrocampista giallorosso ha confermato di essere in costante contatto con l'attaccante della Roma. "Ne parlo con lui e ha molta voglia di venire", ha dichiarato Paredes. Il contratto di Dybala con il club capitolino scadrà nel giugno 2026 e, anche secondo la stampa argentina, il futuro del calciatore in Italia rimane incerto. Le dichiarazioni di Paredes arrivano all'indomani della vittoria del Boca Juniors nel Superclásico contro il River Plate.

(tycsports.com)