Calciomercato Roma, l'Inter pensa a Pavard come contropartita per arrivare a Koné

L'Inter punta Manu Koné per la prossima stagione. Il club nerazzurro, alle prese con i possibili addii di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, ha individuato nel centrocampista francese il profilo ideale per rinforzare il reparto mediano. Koné, classe 2001, è legato alla Roma da un contratto valido fino al 2029. La valutazione del cartellino oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra da cui la società giallorossa non intende discostarsi.

Per abbassare l'esborso economico, l'Inter valuta l'inserimento di contropartite tecniche. Oltre al nome di Davide Frattesi, emerge l'ipotesi Benjamin Pavard. Il difensore francese, attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia, ha messo a referto 23 presenze e un gol nell'ultima annata.

(tuttomercatoweb.com)