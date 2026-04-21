Calciomercato Roma: l'Inter pensa a Celik in caso di mancato rinnovo con i giallorossi

Il futuro di Zeki Celik è ancora in bilico e la scadenza del contratto, fissata al 30 giugno, è sempre più vicina. Al momento c'è distanza tra la richiesta dell'entourage del difensore turco e la Roma e diverse società osservano attentamente la situazione. Come riportato dal giornalista Daniele Longo, il club giallorosso sta parlando con l'agente del calciatore per trovare un accordo per il prolungamento della permanenza, ma in caso di fumata nera l'Inter potrebbe farsi avanti. I nerazzurri stanno valutando Celik a parametro zero come sostituto del partente Matteo Darmian, il quale piace al Torino.

? La Roma dialoga con l’agente di Celik per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. In caso di fumata attenzione all’Inter che sta valutando l’esterno ?? come rimpiazzo di Darmian ( c’è il Torino) @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) April 21, 2026



