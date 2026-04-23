Calciomercato Roma, la Juve si fionda su Bernasconi: possibile nuovo tentativo dei giallorossi

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato è stata una richiesta di Gian Piero Gasperini per rinforzare le corsie esterne, ma ora il suo possibile arrivo in estate si allontana. Su Lorenzo Bernasconi si è fiondata la Juventus che vorrebbe strapparlo all'Atalanta. La Roma a gennaio era arrivata ad offrire ai nerazzurri 15 milioni di euro più bonus, offerta ritenuta troppo bassa per un calciatore giovane che in questa stagione si è messo decisamente in mostra. Come riferito dal quotidiano l'esterno classe 2003 piace molto alla Juventus che vorrebbe regalare a Spalletti un laterale di piede sinistro di qualità e quantità.

Da capire se la Roma tornerà alla carica a giugno per contendere il calciatore. Per Gasperini, nel caso dovesse rimanere nella Capitale, Bernasconi rappresenterebbe un tassello importante. Un laterale dotato di ottima corsa e fisicità.

(tuttosport)