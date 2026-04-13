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Calciomercato Roma, il retroscena sulle parole di Ranieri: i giocatori bocciati sarebbero Hojlund e Rowe

13/04/2026 alle 22:12.
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Negli ultimi giorni si è parlato molto delle parole di Claudio Ranieri nel prepartita di Roma e Pisa, in cui il senior advisor allude ad alcuni giocatori bocciati da Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, l'ex tecnico giallorosso si riferiva a due colpi in particolare: Rasmus Hojlund, con cui Massara aveva preso contatti con il Manchester United e Jonathan Rowe, lasciato andare poiché il Gasp avrebbe preferito Sancho.