Calciomercato Roma, il retroscena sulle parole di Ranieri: i giocatori bocciati sarebbero Hojlund e Rowe

Negli ultimi giorni si è parlato molto delle parole di Claudio Ranieri nel prepartita di Roma e Pisa, in cui il senior advisor allude ad alcuni giocatori bocciati da Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, l'ex tecnico giallorosso si riferiva a due colpi in particolare: Rasmus Hojlund, con cui Massara aveva preso contatti con il Manchester United e Jonathan Rowe, lasciato andare poiché il Gasp avrebbe preferito Sancho.

Retroscena - Quando Claudio #Ranieri parla dei giocatori bocciati da #Gasperini l’estate scorsa allude soprattutto a Rasmus #Hojlund (trattato da Massara con il ManUnited) e Jonathan #Rowe (preso a fine agosto, ma poi lasciato andare a Bologna poichè Gasp voleva Sancho) #ASRoma — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2026



