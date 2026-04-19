Calciomercato Roma, De Rossi su Baldanzi: "Lo vado a prendere direttamente a casa io. Lo portai io alla Roma, ha bisogno di continuità"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha commentato il futuro di Tommaso Baldanzi al termine della sfida vinta contro il Pisa. Il centrocampista, di proprietà della Roma, si trova attualmente in prestito in Liguria con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'allenatore ha espresso soddisfazione per il rendimento del classe 2003: "Per fortuna l’abbiamo recuperato e ha ritrovato il suo livello". Interpellato sulla possibilità che il club rossoblù eserciti il riscatto, De Rossi ha risposto con una battuta: "Magari lo vado a prendere direttamente a casa io".

Il tecnico ha poi analizzato la situazione del calciatore in ottica futura: "Sappiamo che la sua squadra di proprietà è un club di livello superiore al Genoa. Fui io a portarlo lì e credo che fosse il passo giusto per la sua crescita. Ora però sta bene qui e ha bisogno di continuità per giocare, divertirsi e mostrare il suo valore. Un giocatore con le sue qualità deve essere felice e avere spazio. Il mio consiglio è proprio questo".