Calciomercato Roma, dalla Grecia: si monitora Tetteh, ma il Panathinaikos non vuole cederlo

La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome. Secondo quanto svelato dal portale greco, il club giallorosso sta seguendo con grande attenzione Andreas Tetteh, attaccante classe 2001 in forza al Panathinaikos. Gli osservatori della società capitolina avrebbero aperto un vero e proprio dossier sul suo profilo e lo starebbero monitorando costantemente. L'eventuale trattativa però non sarebbe facile, dato che il club greco non vorrebbe privarsi di uno dei pezzi più pregiati della squadra e non sembra essere intenzionato a cederlo in estate. L'obiettivo è infatti trattenerlo per un ulteriore anno per ricavare una cifra superiore in caso di trasferimento futuro.

(sportdog.gr)