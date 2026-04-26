Calciomercato Roma, dalla Germania: tutti vogliono Brandt. Oltre all'Atletico, ci sono club di Premier. Anche l'Inter guarda interessata

Tutti vogliono Julian Brandt. Il trequartista di proprietà del Borussia Dortmund nelle ultime settimane è stato accostato alla Roma, ma non solo perché anche alcuni club spagnoli, su tutti l'Atletico Madrid, sembrano aver sondato il tedesco. Brandt ha un contratto in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2026, e con molta probabilità non continuerà la sua avventura con i gialloneri.

Dalla Germania, in vista della sessione estiva di calciomercato, si parla di una possibile corsa al cartellino del classe 1996. Il calciatore, come detto, andrà in scadenza e fa gola a diversi top club europei. Per quanto concerne i club spagnoli non c'è solo l'Atletico Madrid, ma anche il Barcellona. Su Brandt, però, ci sono anche gli occhi della Premier League: Aston Villa e Newcastle guardano interessate e sono pronte ad offrire un sostanzioso ingaggio al calciatore. Come detto, nelle ultime settimane il nome di Brandt è stato associato alla Roma, ma sembra esserci anche un altro club italiano che potrebbe avanzare un'offerta, ovvero l'Inter che nelle ultime stagioni si è resa protagonista di grandi colpi a parametro zero.

Inoltre, per Brandt potrebbe arrivare un'offerta anche dalla MLS con il Cincinnati pronto a tentare il calciatore con un maxi ingaggio.

(fussballdaten.de)

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