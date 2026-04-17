Calciomercato Roma, dalla Germania: chiesto Aseko al Bayern Monaco, costa 10/12 milioni. Piace anche in Premier e Bundesliga

La Roma sta iniziando a pianificare il mercato in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Come riportato dal sito dell'emittente televisiva tedesca, il club giallorosso è interessato a Noel Aseko, centrocampista classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito all'Hannover. Il ventenne è un pilastro della squadra sassone e ha messo a referto 3 reti e 6 passaggi vincenti in 28 presenze in Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca), ma la società bavarese è pronta a riaccoglierlo in estate dopo aver esercitato l'opzione per il controriscatto. Aseko svolgerà la preparazione estiva alla corte di Vincent Kompany, ma sulle sue tracce ci sono diversi club tra cui la Roma: i capitolini hanno chiesto concretamente il giocatore al Bayern Monaco e anche Brighton e Aston Villa lo osservano da vicino. In Germania, invece, piace soprattutto all'Eintracht Francoforte e la valutazione del centrocampista si aggira intorno ai 10/12 milioni di euro.

(sport.sky.de)