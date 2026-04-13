Calciomercato Roma, dal Marocco: Real Madrid, Barcellona e Lipsia interessate a El Aynaoui

È stato uno degli acquisti più onerosi della Roma nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Pagato 23,5 milioni di euro dal Lens, ma nonostante ciò Neil El Aynaoui non ha mai convinto pienamente Gian Piero Gasperini. Il centrocampista marocchino non è riuscito a trovare continuità, poche presenze da titolare e prestazioni molto spesso non particolarmente brillanti.

Lo stesso calciatore non è soddisfatto del suo utilizzo a Roma e nei giorni scorsi dal Marocco sono uscite delle indiscrezioni che affermano come El Aynaoui starebbe pensando di lasciare la Capitale per trovare più spazio. Sul numero 8 giallorosso sembra esserci l'interesse dei più grandi club europei, Real Madrid e Barcellona su tutti, oltre che il Lipsia. La Roma monitora la situazione, considerando anche cone il centrocampista giocherà da titolare il Mondiale con il Marocco, e questo potrebbe aumentare il suo valore di mercato.

(africafoot.com)