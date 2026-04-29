Calciomercato Roma, da Koné a Koné: anche l'Atletico Madrid interessato a Manu. E ai giallorossi piace Ismael

Uno dei nomi maggiormente indiziati, tra i pezzi pregiati nella rosa della Roma, per ottenere un'importante plusvalenza entro il 30 giugno è sicuramente quello di Manu Koné. Per il centrocampista francese è noto l'interesse dell'Inter che già nella scorsa estate aveva provato ad affondare il colpo. I nerazzurri monitorano ancora il numero 17 giallorosso e in estate potrebbero fare un nuovo tentativo.

Non solo l'Inter, però, perché come riferito dall'edizione odierna del quotidiano anche l'Atletico Madrid è sulle tracce di Koné. La Roma, dal canto suo, pensa già a un possibile sostituto e proprio a un altro Koné. Ovvero Ismael, centrocampista in forza al Sassuolo che in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia neroverde.

(Leggo)