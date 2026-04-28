Calciomercato Roma, contatti con la Premier per Ziolkowski: il polacco vorrebbe più spazio

Jan Ziolkowski vorrebbe più spazio. Il polacco classe 2005, arrivato in estate dal Legia Varsavia, non sta riuscendo a mettersi in mostra con la maglia della Roma. Dopo il gol al Panathinaikos che ha concesso ai giallorossi l'approdo nella top 8 del girone unico di Europa League, sembrava che la sua storia nella Capitale potesse essere arrivata ad una svolta, ma, così non è stato. Dunque, il club capitolino potrebbe essere aperto ad ascoltare le offerte delle tante squadre interessate. Come riportato da Eleonora Trotta su X, già a gennaio la Roma rifiutò un'offerta di circa 20 milioni di euro proveniente dalla Premier League, consapevole che ci potrebbe essere un rilancio per Ziolkowski. Ultimamente, ci sono stati dei contatti con alcuni di essi. Il polacco ha estimatori anche in Germania ed è destinato a partire in estate.

La #Roma ha avuto nuovi contatti con i club della #Premier interessati a #Ziolkowski.



I giallorossi lo scorso gennaio hanno rifiutato un’offerta da 20 milioni, consapevoli che entro le prossime settimane potrebbe esserci un rilancio.



Stimato anche in Germania, il polacco… pic.twitter.com/iKCZyjJuGE — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 28, 2026



