Calciomercato Roma: concorrenza alla Juventus per Gonzalo Garcia del Real Madrid

La Roma fa concorrenza alla Juventus per il talento del Real Madrid Gonzalo Garcia. I giallorossi sembrano essere interessati al talento classe 2004 su cui i piemontesi hanno messo già da tempo gli occhi. Infatti, già nell'ultima sessione invernale di calciomercato i bianconeri hanno cercato di capire come poter affondare il colpo per il centravanti.

L'edizione odierna del quotidiano, però, specifica come non ci sia solo la Juventus sulle tracce dell'attaccante: anche la Roma e il Borussia Dortmund sono interessate. Garcia in questa stagione ha collezionato 34 presenze complessive, ma il suo impiego con Arbeloa in panchina è diminuito. Garcia, inoltre, la scorsa estate, eliminò con il gol del decisivo 1-0 proprio la Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

(Tuttosport)