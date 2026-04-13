Calciomercato Roma, Balerdi lascerà il Marsiglia: giallorossi alla finestra, valutazione di 30 milioni

Leonardo Balerdi e l’Olympique Marsiglia si separeranno al termine della stagione attuale. Il difensore argentino e la dirigenza francese hanno concordato un addio consensuale per l'estate, nonostante un contratto valido fino al giugno 2028. Arrivato in Francia nel 2020 dal Borussia Dortmund, Balerdi è attualmente il calciatore con la maggiore militanza nel club. Nonostante il ruolo di leader, il tecnico Habib Beye ha recentemente assegnato la fascia di capitano a Pierre-Emile Hojbjerg, decisione presa per alleggerire la pressione sul centrale ventisettenne.

La Roma segue il profilo del difensore da diverso tempo. Il club giallorosso resta vigile sulla situazione, con la valutazione di circa 30 milioni di euro fissata dal club del presidente Stéphane Richard. Il prezzo del cartellino potrebbe subire variazioni in base alle prestazioni del giocatore con l'Argentina di Lionel Scaloni durante il prossimo Mondiale. L’obiettivo del club francese è monetizzare la cessione, sfruttando l'interesse di diverse società europee per il centrale ex Boca Juniors.

(footmercato.net)