Calciomercato Roma: Aston Villa e Bournemouth interessate a Soulé. L'argentino piace anche in Bundesliga

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e la Roma dovrà fare i conti anche con alcune possibili uscite importanti a causa dei vincoli del fair play finanziario. Tra i giocatori monitorati da diversi club e con un valore di mercato importante c'è anche quello di Matias Soulé. Il talento argentino classe 2003, arrivato nella Capitale nell'estate del 2024, prima di un lungo stop dovuto alla pubalgia è stato un punto fermo della Roma targata Gian Piero Gasperini, con ottime prestazioni condite da gol e assist nella prima parte di stagione.

Le prestazioni del fantasista argentino non sono passate inosservate e per lui si registrano dei forti interessi da parte di alcuni club inglesi: Aston Villa e Bournemouth su tutte sembrano aver messo nel mirino il numero 18 giallorosso. Ma non solo, perché Soulè piace anche in Germania: in passato lo Stoccarda ha manifestato il suo interesse per il calciatore.

Soulé è arrivato nella Capitale nel 2024 dalla Juventus per un costo complessivo di 30 milioni di euro. Per questo motivo una sua eventuale cessione entro il 30 giugno non rappresenterebbe un'importante plusvalenza.

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