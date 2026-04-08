Calciomercato, Rios piace al Napoli: avviati i primi contatti

È stata una delle principali telenovele di mercato della scorsa estate e ora il suo nome torna in orbita Serie A. Il colombiano Richard Rios, che nella scorsa estiva era stato individuato come il primo rinforzo per il centrocampo della Roma targata Gasperini, sembra essere un obiettivo del Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato. Dopo un tira e molla infinito tra i giallorossi e il Palmeiras, ad avere la meglio per accaparrarsi il calciatore classe 2000 è stato il Benfica che ha sborsato nelle casse del club brasiliano 27 milioni di euro.

Fino ad ora Rios, nella sua prima stagione in Portogallo e, quindi, in Europa, ha collezionato 39 presenze condite da 4 reti e 5 assist. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista è finito nel mirino del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe individuato nel colombiano il primo rinforzo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Rios, inoltre, in questa stagione è andato a segno proprio contro i partenopei nella sfida di Champions League vinta 2-0 dai portoghesi guidati da Josè Mourinho.

(sport.sky.it)