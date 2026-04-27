Calciomercato Roma, conferme sul mancato riscatto di Zaragoza: tornerà al Bayern Monaco

Come ipotizzabile, la Roma non eserciterà il diritto di riscatto per Bryan Zaragoza al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso avrebbe deciso di non attivare la clausola d’acquisto prevista nell’accordo, lasciando così l’esterno offensivo destinato al rientro al Bayern Monaco. L’ala spagnola, arrivata con aspettative importanti, non è riuscita, nonostante i numerosi infortuni ed i problemi che hanno colpito il reparto offensivo, a ritagliarsi uno spazio realmente decisivo nel progetto tecnico giallorosso. Per questo motivo la società avrebbe scelto di non investire ulteriormente sul suo cartellino.

??? AS Roma won’t trigger the buy option clause for Bryan Zaragoza this summer.



The winger will return to FC Bayern. pic.twitter.com/LOEbbqWn31 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026



