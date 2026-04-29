Aston Villa, Unai Emery: "Malen a Roma sta trovando il posto perfetto. I giallorossi eserciteranno il diritto di riscatto" (VIDEO)

SKY SPORT - Parole al miele da parte di Unai Emery per Donyell Malen. Il tecnico dell'Aston Villa, impegnato domani sul campo del Nottingham Forest, ha parlato dell'attaccante olandese, star della Roma:

"Malen è un ottimo giocatore. Qui aveva la concorrenza di Watkins, quindi giocava meno per questo motivo e io pensavo che dovesse giocare di più come attaccante. A volte ha giocato insieme a Watkins, quindi credo che alla Roma stia trovando il posto perfetto e abbia giocato tutte le partite per sfruttare le sue qualità e segnare gol. Sono molto contento per lui perché è anche un bravo ragazzo. E spero che continui a segnare gol. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che la Roma, visti i risultati, eserciterà. E per questo torno a dire che sono molto contento per lui, perché è un bravo ragazzo ed è un buon calciatore".



