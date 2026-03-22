Wesley incanta l’Europa: Arsenal e City sulle tracce del brasiliano

Tra le note più liete della stagione della Roma c’è senza dubbio Wesley. Il laterale brasiliano, arrivato in estate dal Flamengo, si è imposto in tempi rapidissimi nel calcio italiano, diventando uno degli elementi più affidabili e continui della rosa giallorossa.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, infatti, sul giocatore non ci sarebbe soltanto il Manchester City, ma anche l’Arsenal, pronto a inserirsi con decisione nella corsa. I Gunners, infatti, starebbero valutando il futuro di Ben White e, in caso di cambiamenti nel reparto difensivo, il 22enne brasiliano rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare la fascia. Un interesse concreto che conferma la crescita del numero 43 dei giallorossi ed il suo impatto immediato nel calcio europeo.

La Roma, dal canto suo, si gode uno dei protagonisti della stagione, consapevole però che le sirene della Premier League potrebbero diventare sempre più insistenti nei prossimi mesi.

? EXCL: Arsenal are ready to cash in on Ben White this summer with their interest in signing Roma's Brazilian right-back, Wesley Franca, now 'significant'



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(teamtalk.com)