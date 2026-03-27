Udinese, Mlacic: "Roma? La trattativa non si è concretizzata e ho scelto di venire qui"

SPORTSKE NOVOSTI - Nell'ultima sessione invernale di calciomercato la Roma ha cercato di rinforzare non solo l'attacco, ma anche il proprio reparto difensivo. Il direttore sportivo Massara aveva individuato nel croato classe 2007 Branimir Mlacic un colpo per il presente ma importante soprattutto in ottica futura. Il difensore era seguito fortemente anche dall'Inter, ma entrambe le piste sono sfumate. Nonostante ciò Mlacic ha comunque raggiunto la Serie A trasferendosi dall'Hajdukk Spalato all'Udinese per cinque milioni di euro.

Il giovane difensore, complice anche qualche infortunio nel reparto arretrato dei friulani, è entrato nelle rotazioni di Kosta Runjaić e si sta mettendo in mostra. Mlacic si è espresso sulla situazione di mercato che lo ha coinvolto a gennaio, parlando anche della possibilità di vestire la maglia della Roma: "Per quanto riguarda la Roma, in quel momento non si è concretizzata la trattativa e ho deciso per l'Udinese".

Inoltre, è arrivato anche un commento sull'interessamento da parte dell'Inter: "È un onore essere chiamati da un club così grande come l'Inter, ma non credo che avrei dovuto fare un salto così grande. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per un livello del genere".