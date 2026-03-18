Jez (presidente Zaglebie Lubin): "Roma e Benfica seguono Regula, se arriverà un'offerta concreta lo lasceremo andare"

TVP SPORT - Pawel Jez, presidente dello Zaglebie Lubin, ha parlato ai microfoni dell'emittente polacca e ha rivelato l'interesse della Roma per Marcel Regula, jolly offensivo classe 2006. Le sue parole: "Regula ha tutto il necessario perché lui abbia successo. Dopodiché, è difficile influenzare ciò che accade al giocatore. Vogliamo scommettere su di lui, dargli una possibilità e poi monetizzare con la cessione. Roma e Benfica stanno tenendo d'occhio Marcel. Non dovremmo lasciarlo andare in Portogallo? Certo che lo faremo se arriverà un'offerta concreta".