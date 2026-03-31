Gasperini-Massara, i rapporti rimangono tesi: a fine stagione il vertice decisivo con i Friedkin

Il finale di stagione della Roma non deciderà soltanto il piazzamento europeo della squadra, attualmente sesta a 54 punti a pari merito con la Juventus quinta, ma definirà anche l'assetto dirigenziale del prossimo futuro. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'ambiente giallorosso starebbe vivendo una fase di tensione interna riguardante il rapporto tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara. Al centro del dibattito ci sarebbero profonde differenze di vedute sulle strategie di mercato, emerse in modo particolare durante la sessione di gennaio nella ricerca del rinforzo offensivo. Gasperini non ha fatto mistero delle proprie perplessità, ammettendo anche pubblicamente di aver richiesto determinati profili e di essersi poi trovato a disposizione giocatori con caratteristiche differenti.

Questa divergenza tecnica avrebbe creato un clima di incertezza che verrà risolto soltanto a campionato concluso. Le parti sono attese a un confronto diretto, necessario per capire se le strade dell'allenatore e del direttore sportivo potranno ancora convergere o se si arriverà a una separazione. Il tutto avverrà sotto la supervisione della famiglia Friedkin, che valuterà il percorso da intraprendere anche in base ai risultati sportivi ottenuti nelle ultime otto giornate di Serie A.





