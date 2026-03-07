Calciomercato Roma, scattato l'obbligo di riscatto per Ghilardi dopo il pareggio con la Juventus. 7,5 milioni al Verona

Il punto conquistato nel pareggio casalingo contro la Juventus ha fatto scattare la clausola per il trasferimento a titolo definitivo di Daniele Ghilardi. Come riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, il difensore è ora, a tutti gli effetti, un calciatore di proprietà della Roma. La condizione per la trasformazione del trasferimento da temporaneo a permanente era infatti legata al primo punto ottenuto dalla squadra di Gasperini a partire dal 1° marzo, obiettivo raggiunto proprio grazie al 3-3 contro i bianconeri.

L'operazione, dopo i 2,7 milioni versati la scorsa estate per il prestito oneroso, si completa ora con il riscatto fissato a 7,5 milioni di euro.