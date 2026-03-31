Calciomercato Roma: proposto il ghanese Kohn. Offerto anche a Juventus e Milan

Nell'amichevole di ieri persa 2-1 dal Ghana contro la Germania, si è messo in mostra con un assist Derrick Kohn, terzino sinistro classe 1999 di proprietà dell'Union Berlino. Come scrive il sito dedicato al mercato, il giocatore (che ha passaporto tedesco) è stato offerto a diversi club di Serie A, in primis alla Roma, alla ricerca di un sostituto di Tsimikas in vista della prossima stagione. Il terzino è stato proposto anche alla Juventus, che cerca rinforzi su entrambe le corsie, e al Milan.

(calciomercato.it)