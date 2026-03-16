Calciomercato Roma, Pellegrini nel mirino della Juventus: Spalletti vuole il centrocampista, contatti informali con gli intermediari

Il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe essere realmente lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe monitorando con estrema attenzione l'evoluzione del rapporto tra la Roma e il suo centrocampista, il cui contratto è ormai prossimo alla scadenza. Al momento, le possibilità di un rinnovo con il club giallorosso appaiono ridotte, aprendo scenari di mercato per la prossima stagione.

A muovere le fila dell'interesse bianconero sarebbe Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus, che ha allenato Pellegrini in passato, nutre stima tecnica nei suoi confronti e lo riterrebbe un'innesto ideale per diversificare le caratteristiche del centrocampo. Dal punto di vista economico, l'operazione risulta in linea con i parametri di sostenibilità della Continassa: l'acquisizione a parametro zero permetterebbe di caricare a bilancio solo l'ingaggio del calciatore, stimato intorno ai 4 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero già stati dei contatti informali tra la dirigenza torinese e gli intermediari del giocatore.

(gazzetta.it)