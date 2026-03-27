Calciomercato Roma, pazza idea Salah: l'attaccante ci pensa. Piace anche in Arabia e MLS

[...] Dove andrà a giocare il prossimo anno Mohamed Salah? Le opportunità sono tante, anche molto ricche. Ma tra queste c’è anche una dolce suggestione, il ritorno alla base, proprio da dove aveva spiccato il volo. E cioè alla Roma, con cui Salah ha giocato due anni dal 2015 al 2017, segnando 34 gol in 83 partite. Follia? Forse sì. Forse, però…

In Inghilterra, ad esempio, sono sicuri che tra le squadre a cui Momo sta pensando per il suo futuro ci sia proprio anche la Roma. Il profilo dal punto di vista economico non sarebbe proprio quello ideale, considerando che Salah oggi guadagna oltre 12 milioni netti a stagione, al lordo circa 20. E che il tetto della Roma per il prossimo anno è stato invece fissato a 4 netti, non oltre.

Salah in questo momento è stato avvicinato da due club arabi, l’Al-Ittihad e l’Al-Qadsiah, che sarebbero probabilmente disponibili a garantirgli lo stesso stipendio, se non anche oltre. In più c’è un forte interesse anche per la Major League, negli Usa, con il San Diego interessantissimo al giocatore. Solo che l’Arabia Saudita è a un soffio dalla guerra in Medio Oriente e la cosa ovviamente crea più di una perplessità nel giocatore. E gli Stati Uniti sono lontani da casa sua, l’Egitto, terra a cui il giocatore è molto legato. Ed allora ecco che nella testa di Momo starebbe prendendo piede anche l’altra idea, quella magari di fare un anno a Roma e poi vedere il futuro cosa potrà riservargli. [...]

(gazzetta.it)