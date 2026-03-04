Calciomercato Roma: la Juventus monitora Malen in caso di mancato riscatto da parte dei giallorossi

La Juventus è a caccia di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione e l'eventuale conferma di Dusan Vlahovic non interromperebbe la ricerca. La permanenza di Jonathan David e Lois Openda è in bilico, motivo per cui la Vecchia Signora sembrerebbe intenzionata a rifarsi sotto per Randal Kolo Muani: l'obiettivo è riportare il francese a casa a titolo definitivo per massimo 45 milioni di euro. Come svelato dall'edizione odierna del quotidiano, l'altra opzione riguarda Donyell Malen: l'attaccante olandese si trova alla Roma con la formula del prestito e in caso di approdo in Champions League sarebbe certo di restare nella Capitale. Senza qualificazione, invece, la conferma sarebbe a rischio o comunque legata a una cessione illustre a causa dei paletti del Fair Play Finanziario che condizionano il mercato della società giallorossa.

(tuttosport)